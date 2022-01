340 de cazuri noi la Iași, 9.884 la nivel național. Tot mai mulți pacienți la ATI In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.884 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 99 mai mult decat in ziua anterioara. 1.047 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos. Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate(total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile 1. Alba 35.186 149 1,94 2. Arad 44.357 189 2,56 3. Arges 47.679 165 1,33 4. Bacau 43.786… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in 36 de judete, intr-un dosar de nerespectare a regimului armelor si al munitiilor si contrabanda calificata, vizata fiind o firma din Ungaria, care vindea online arme unor persoane fizice de pe teritoriul Romaniei, fara respectarea legislatiei.…

- In intervalul 09.11.2021 (10:00) – 10.11.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 405 decese (216 barbați și 189 femei), din care 8 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- Inca 8.057 de cazuri noi de infectare cu coronavirus s-au infectat cu coronavirus in ultimele 24 de ore, iar 395 de pacienți au murit. Pana in 6 noiembrie, in Romania au fost inregistrate 1.701.589 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.109 sunt ale unor pacienți reinfectați,…

- In intervalul 03.11.2021 (10:00) – 04.11.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 489 de decese (255 barbați și 234 femei), din care 55 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- Pana astazi, 20 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.503.422 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.369 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.275.351 de pacienți au fost declarați…

- In ultimele 24 de ore au fost 18.863 de cazuri noi de COVID-19. Este cel mai mare numar de infectari zilnice de la inceputul pandemie. De asemenea, un record negativ a fost inregistrat și in ceea ce privește decesele cauzate de boala COVID-19. Autoritațile au raportat un numar de 574 de morți. La ATI…

- OFICIAL| 10.141 de cazuri noi de COVID-19 și 261 de decese, in ultimele 24 de ore. 1.764 de pacienți internați la ATI Luni, 18 octombrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 18 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost…