Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre participantii la un sondaj realizat de Reveal Marketing Research declara ca isi doresc sa-si cumpere o locuinta, iar cei mai multi dintre ei urmaresc achizitia unei case, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. Dupa o perioada in care majoritatea tinerilor au petrecut…

- Circa 93% dintre romani cred ca inovatia le usureaza viata, iar 82% sustin ca aceasta ii ajuta sa economiseasca, arata un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Totodata, 88%...

- Sase din zece romani (62%), membri ai unei familii moderne, cu studii superioare, se declara multumiti de starea financiara actuala, releva rezultatele unui studiu publicat marti. Conform cercetarii Reveal Marketing Research, peste o treime (36%) dintre cei care considera ca sunt membrii ai unei familii…

- Mare atenție, romani! Este oficial: Instalarea in locuințe a acestor dispozitive poate aduce pedepse cu inchisoarea cuprinse intre trei luni și doi ani sau amenda penala. Important! Cei vizați de aceste masuri sunt toți cei care locuiesc in acest tip de locuința. Daca pana acum acest sistem…

- Circa jumatate dintre romani sunt mulțumiți de relațiile cu familia, prietenii sau partenerul de viața, de locul și mediul de munca, arata studiul Reveal Marketing Research. Totodata, 10% nu sunt...

- Peste jumatate dintre romani se declara multumiti de relatiile cu persoanele apropiate (familie, prieteni sau partener), locul de munca actual si mediul de lucru, reiese dintr-un studiu de specialitate, publicat marti. Conform cercetarii Reveal Marketing Research, in luna 2021, o pondere…

- Unu din trei romani planuieste sa isi cumpere o locuinta in urmatorul an, desi 70% considera ca pretul actual al unei case este supraevaluat si 77% cred ca valoarea va creste in 2022, arata un studiu Ipsos realizat pentru ING Bank in iunie 2021.

- Circa 52% dintre angajații romani cred ca au rezultate mai bune cand lucreaza singuri, 23% nu vad nicio diferența intre munca individuala și cea in echipa, iar 25% prefera sa imparta...