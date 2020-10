Stiri pe aceeasi tema

- Creditul rusesc in suma de 200 mil. euro, care urma sa fie acordat Republici Moldova de catre Federația Rusa ar trebuie sa ajunga in țara pina la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie curent. Asta arata datele celui mai recent sondaj realizat realizat la comanda Comunitații ”WatchDog.MD”, comunica…

- Actualul șef al statului, Igor Dodon, se bucura de cea mai mare incredere din partea cetațenilor. O arata datele celui mai recent sondaj realizat realizat la comanda Comunitații ”WatchDog.MD”, comunica Noi.md. Mai exact, in șeful statului au incredere 9,2% dintre persoanele intervievate. Pe locul doi…

- La aceasta ora sunt prezentate rezultatelor unui sondaj de opinie realizat la comanda Comunitații „WatchDog.MD”, cu provire la evoluția percepțiilor privind dezinformarea in contextul pandemiei Covid-19 și preferințele politice ale cetațenilor.

- La aceasta ora sunt prezentate rezultatelor unui sondaj de opinie realizat la comanda Comunitații „WatchDog.MD”, cu provire la evoluția percepțiilor privind dezinformarea in contextul pandemiei Covid-19 și preferințele politice ale cetațenilor.

- Un sondaj INSCOP Research, realizat in perioada 2-9 septembrie pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de respondenți, confirma creșterea intenției de vot pentru candidatul PNL la primaria Constanța, senatorul Vergil Chițac in fața principalului sau contracandidat, primarul in funcție, Decebal Fagadau…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare, pentru Partidul Socialistilor ar vota 25,9 %, urmat de Partidul Actiune si Solidaritate cu 17,5% din voturi, iar topul liderilor in viitoarele alegeri prezidentiale ar arata in felul urmator: Igor Dodon - 27,5%, Maia Sandu - 18,1% si Renato…

- Compania de Transport Public din Iasi a fost nevoita sa cheme angajati din concediu ca sa poata functiona in conditiile impuse de autoritati. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a decis ca in mijloacele de transport in comun nu pot urca mai multi calatori decat numarul locurilor de pe scaune.…

- Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, este decis sa duca la bun sfarșit “curațenia generala” in compania Tarom. Mai precis, planul de restructurare din temelii a companiei este considerat a fi absolut necesar de catre șeful Transporturilor din Romania