34 de persoane au fost rănite în accidentul de pe DN1, de la Hula Bradului, dintre două autocare Un numar de 34 de persoane – 33 de adolescenti si un adult -, ranite in accidentul de pe DN1, de la Hula Bradului, au fost transportate la Spitalul de Pediatrie si la cel Judetean din municipiul Sibiu. In cele doua autocare, ce s-au ciocnit, se aflau in total 93 de persoane, majoritatea elevi de la un seminar teologic din Brasov, care fusesera in pelerinaj la Sibiu, potrivit ISU si Politiei, potrivit agerpres.ro . „Planul rosu a fost dezactivat la ora 22,32. Bilant final: 86 de minori si 7 adulti au fost implicati in accident. La spital au fost transportati 33 de minori si un adult cu traumatisme… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

