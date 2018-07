Stiri pe aceeasi tema

- In concordanța cu misiunea instituționala și implicit, cu obiectivele specifice cuprinse in documentele strategice, in domeniul reducerii cererii de droguri, Agenția Naționala Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Alba, ca in fiecare an se alatura organismelor internaționale…

- Elsa, Alba ca Zapada, Cenușareasa, Jasmine, Mulan și celelalte prințese Disney se reunesc in premiera in lungmetrajul de animație "Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2", programat pentru lansare anul acesta, potrivit public.fr.Prințesele Disney nu sunt singurii invitați speciali in…

- Biserica Romano-Catolica din Iasi va sarbatori, duminica, 3 iunie, Trupul si Sangele lui Cristos. Sfanta Liturghie va incepe de la ora 17.00, va fi prezidata de PS Petru Gherghel si va fi urmata de o procesiune pe strazile orasului.

- Psihologul Libertatea, despre cum s-a purtat Meghan Markle la nunta. Actrița americana a devenit soția nonconformistului mezin al prințului Charles și al regretatei prințese Diana, prințul Harry. Cei doi s-au casatorit in capela Saint George de la castelul Windsor , in prezența intregii familii regale,…

- Daca rabdarea ar putea fi testata cu vreun aparat, cred ca educatoarele și invațatoarele ar poziționa indicatorul ecranului catre limita maxima. Astazi, in continuarea obiceiului de a scrie mai mult și mai des despre oameni frumoși și lucruri asemenea din Salaj, voi vorbi puțin despre educatoarele copiilor…

- Compania Bosch Rexroth, subsidiara locala a grupului german Bosch cu vanzari globale de peste 78 mld. euro si aproximativ 400.000 de angajati, recruteaza an Alba peste 200 de oameni pentru centrul de productie de la Blaj

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN 1, in afara localitatii Teius, judetul Alba, din cauza unui accident rutier, care a avut loc la kilometrul 400, in care au fost implicate o autoutilitara si un…

- Alerta la Centrul de Transfuzii Sanguine din Timișoara. Un incident deosebit a intins la maxim nervii personalului, punand in pericol șansele de a mai fi salvate vieți in perioada urmatoare. O pana de curent a pus in pericol intreaga rezerva de sange din județul Timiș.