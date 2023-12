La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Anghel Saligny” al județului Vrancea, in luna noiembrie a acestui an, au fost inregistrate 282 cereri pentru emiterea avizelor, autorizațiilor, acordurilor și pentru asistența tehnica de specialitate. Pe linia securitații la incendiu au fost emise 54 avize și 8 autorizații. Totodata au fost emise 5 avize transporturi deșeuri […] Articolul 34 de amenzi in valoare de 78.000 lei, aplicate de pompierii vranceni in controalele din luna noiembrie apare prima data in Monitorul de Vrancea .