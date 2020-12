339 cazuri noi de COVID19 în Cluj! Rata de infectare în Cluj-Napoca a ajuns la 4,48. Cât e în județ? În județul Cluj, rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 3,32 cazuri la 1.000 de locuitori.

Un deces și patru vindecari și externari au fost înregistrate în ultimele 24 de ore.

Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: - În ultimele 24 de ore, 339 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;

- Total numar de teste 1.331 , din care 980 diagnostic grupe de risc și 351 teste efectuate la cerere. Pâna în acest moment s-au realizat 313.510 de teste, la nivelul județului… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

