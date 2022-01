Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit doctorului Florin Roșu, toți pacienții internați de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași sunt nevaccinați. Totodata, acesta a mai precizat ca valul Omicron va debuta la finalul lunii ianuarie a acestui an. Pacienți Covid-19, nevaccinați Conform acestuia, in momentul de fața sunt peste 20…

- Intr-o singura zi, numarul copiilor infectati cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de internare la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi s-a dublat. Daca luni erau spitalizati 5 copii pe zona rosie a spitalului, ieri erau deja internati 10 copii. „S-a dublat numarul de cazuri de ieri (n.red. - luni) pana…

- Doi bolnavi de COVID-19 confirmați cu tulpina Omicron sunt in terapie intensiva. Este vorba despre pacienți vaccinați, dar cu afecțiuni cronice grave. Despre starea romanilor in cazul carora a fost depistata, prin analize de laborator, noua tulpina a vorbit Adriana Puistol, secretar de stat in Ministerul Sanatații.…

- Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din București a atras atenția ca incep sa apara tot mai multe cazuri de infectare cu varianta Omicron și a precizat ca, deocamdata, majoritatea manifestarilor sunt forme simple, necomplicate, ”dar incep sa apara si celelalte…

- Situație ingrijoratoare! Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord admite ca vaccinurile anti-COVID de tip ARN Mesager au afectat sistemul imunitar natural al celor dublu vaccinați. Guvernul lui Boris Johnson a recunoscut ca, dupa o vaccinare dubla, nu se va mai putea dobandi niciodata…

- Autoritațile au anunțat, joi, ca 1.497 de cazuri noi cazuri de COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 39.457 de teste. De asemenea, au fost raportate 37 de decese, dintre care unul anterior intervalului de referința. La ATI sunt internați 402 de pacienți, cu 10 mai mulți…

- Sportivul de la Baia Mare a fost internat in spital, chiar daca nu are simptome și, la fel ca toți colegii sai, era vaccinat anti-Covid. Ministerul Sanatații informeaza ca acestuia i s-a recoltat o noua proba care va fi trimisa maine pentru secvențiere la Institutul “Cantacuzino” din București, pentru…

- 159 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in județul Cluj. Deși numarul cazurilor noi scade considerabil, cel al deceselor continua sa fie unul mare. Sambata au fost inregistrate 6 decese.