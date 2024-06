Stiri pe aceeasi tema

- Probele scrise la Evaluare Naționala 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a incep astazi, 25 iunie, cu limba și literatura romana. Peste 160.000 de elevi s-au inscris pentru a da examenul in cele aproape 3.400 de centre de examen din școli, a anunțat Ministerul Educației. Proba incepe la ora 9:00,…

- Deși peste 160.000 de elevi vor susține Evaluarea Naționala 2024, aproape 16.000 de elevi din numarul total inscris la inceput de an școlar nu au incheiat studiile și nu se regasesc pe lista absolvenților ce vor susține probele de examen.

- Intr-o situație alarmanta pentru sistemul educațional, Ministerul Educației a raportat ca aproximativ 15.866 de elevi inscriși in clasa a VIII-a nu au fost prezenți la Evaluarea Naționala 2024. Acest numar, echivalent cu 634 de clase a cate 25 de elevi, reprezinta cel mai mare procent de neparticipare…

- Aproape 400 de elevi de clasa a VIII-a din Timiș nu susțin examenul de evaluare naționala. La inceputul anului școlar 2023/2024, in baza de data a Inspectoratului Școlar Județean Timiș figurau ca fiind inscriși in clasa a VIII-a 5.959 de elevi, dintre care 100 in invațamantul special.

- Elevii de clasa a IV-a sustin miercuri proba la Matematica din cadrul Evaluarii Nationale, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Joi, elevii din partea minoritatilor nationale vor avea de sustinut proba la limba materna. Saptamana viitoare, elevii de clasa a VI-a vor fi testati in cadrul…

- 2183 de elevi de clasa a II-a sunt așteptați saptamana aceasta la probele Evaluarii Naționale dedicate lor. Astazi are loc proba de limba romana- scris, limba materna- scris, iar marți, 14 mai, limba romana-citit. Potrivit calendarului de administrare a evaluarilor naționale la finalul claselor a II-a,…

- Elevii si prescolarii vor reveni de miercuri la cursuri, dupa minivacanta de Paste. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei pentru anul scolar 2023 – 2024, ultimul modul de studii se va incheia pe 21 iunie, cand incepe vacanta de vara. Primii care vor intra in vacanta vor fi elevii de…

