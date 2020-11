De la inceputul epidemiei și pana in prezent, in Prahova, 13668 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul prahovenilor testați pozitiv cu noul coronavirus, de la inceputul epidemiei, 390 au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova. Ultimele decese inregistrate au fost in randul a doua persoane [...]