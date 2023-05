33.000 de români au fost înşelați prin metoda ‘investment fraud’ 33.000 de mici investitori au fost inșelați de o grupare infractionala prin metoda „investment fraud”. Practic, hoții atrageau fonduri prin asistenta telefonica pentru investitii in platforme online fictive, cu promisiunea unor castiguri substantiale, prejudiciul fiind de 89 milioane. DIICOT a intrat pe fir, fiind efectuate sase perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, care a pus bazele mai multor centre de asistenta telefonica implicate in comiterea de infractiuni de tip „investment fraud”. Activitatile au fost desfasurate in baza unui ordin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

