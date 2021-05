33.000 de euro pentru un business cu plante decorative Dana Dragomirescu și Alexandra Boierescu sunt doua doamne cu background de lucru in marketing, comunicare și publicitate, dar fara nicio experiența in antreprenoriat. Acest fapt nu a fost insa un impediment pentru a dezvolta un business cu plante decorative, construit de la ideea ca oamenii au nevoie de natura in casele sau spațiile lor interioare. Toate investițiile facute au vizat crearea produselor ((materie prima: pamant, mușchi, tot felul de accesorii etc.), realizate in serii mici și foarte mici și tot ce au vandut au reinvestit in alte materiale pentru a crea produse noi. Așadar, cum se… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

