Stiri pe aceeasi tema

- Poliția municipala din Torino a descoperit o escrocherie ce a provocat un prejudiciu de 1,6 milioane de euro. O ancheta ampla in care sunt cercetati 960 de suspecți, dintre care 330 sunt cetațeni romani, scrie La Stampa, citata de Rador.

- Poliția municipala din Torino a descoperit o escrocherie ce a provocat un prejudiciu de 1,6 milioane de euro. O ancheta ampla in care sunt cercetati 960 de suspecți, dintre care 330 sunt cetațeni romani, scrie La Stampa, citata de Rador.

- Varianta Omicron a covid face in prezent ravagii in SUA și in restul lumii intr-un ritm record – dar Bill Gates vede o speranța la orizont. Odata ce valul actual se va diminua, țarile se pot aștepta sa vada „mult mai puține cazuri” pana in restul anului 2022, a scris Gates marți, in timpul unei […]…

- 16 romani au fost arestați miercuri, in Italia, unde reușisera sa puna la cale o schema de fraudare a statului și stransesera 15 milioane de euro. O femeie dintre cei arestați se filma numarand mii de euro și posta imaginile pe tik tok fara teama, scrie cotidianul italian La Republica.Inregistrata ca…

- Politia financiara italiana a arestat joi 16 persoane si a denuntat circa 9.000 pentru o frauda de circa 60 de milioane de euro la bugetul de stat prin incasarea ilegala a „venitului de cetatenie” (reddito di cittadinanza), o masura controversata de asistenta sociala de care

- 16 romani au ajuns pe mainile polițiștilor italieni. Aceștia au reușit sa fraudeze statul cu aproximativ 20 de milioane de euro. Potrivit datelor transmise de presa italiana, escrocheria orchestrata de romani urma sa provoace o paguba de 60 de milioane de euro. Poliția de Finanțe Cremona și Novara și…

- Politia financiara italiana a arestat joi 16 persoane si a denuntat circa 9.000 pentru o frauda de circa 60 de milioane de euro la bugetul de stat prin incasarea ilegala a „venitului de cetatenie” (reddito di cittadinanza), o masura controversata de asistenta sociala de care pot beneficia in Italia…

- Escrocherie de zile mari in Italia! 16 romani au fraudat statul italian cu 15 milioane de euro, dupa ce au apelat la o metoda inedita, pe care nimeni nu o putea lua in calcul. Dupa ce le-au intrat sume generoase de bani in buzunare, aceștia au fost prinși de catre oamenii legii, iar in aceste momente…