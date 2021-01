Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4.189 de persoane, dintre care 855 de cadre medicale de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov, s-au vaccinat pana luni, in judetul Brasov, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, anunța AGERPRES. Conform unei informari transmisa de Institutia…

- Peste 1.800 de persoane, angajati din unitati medicale si centre de ingrijire, au fost vaccinate anti-COVID-19 in judetul Olt in prima saptamana de la debutul campaniei de imunizare. Șase dintre acestea au avut reactii adverse comune, minore, au anuntat luni reprezentantii Directiei de Sanatate Publica…

- 1490 de persoane au fost vaccinate in Olt pana in prezent pentru imunizarea la noul coronavirus. Ieri, 8.01.2021 in cadrul fazei I de vaccinare anti Covid19 pe raza județului OLT, s-au efectuat 335 vaccinari, astfel: Spitalul Județean de Urgența Slatina – 115, Spitalul Municipal Caracal – 125, Spitalul…

- 4.623 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore.Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor RENV , care tine evidenta vaccinarilor, situatia vaccinarilor din ziua de 31 decembrie a.c.,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate alte 2.888 de persoane, astfel ca numarul total a ajuns la 5.666. In acelasi interval, au fost inregistrate 10 reactii adverse comune si minore.

- Dupa primele trei zile de vaccinare, 2.778 cadre medicale au fost vaccinate impotriva COVID-19. Dintre acestea, șapte au inregistrat reacții adverse, conform Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica…

