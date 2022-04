33 trilioane de dolari! Generația Z, campioana cheltuielilor Veniturile generației Z sunt de așteptat sa creasca de cinci ori pentru a ajunge la 33 de trilioane de dolari pana in 2030, reprezentand mai mult de un sfert din venitul global, potrivit unui raport al Bank of America. Dar “zoomers”, cei nascuți intre 1996 și 2016, succesorii milenialilor, vor fi “cea mai perturbatoare generație […] The post 33 trilioane de dolari! Generația Z, campioana cheltuielilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din America, viitoare mamica in varsta de 24 de ani a ales diferit cand vine vorba de garderoba de femeie insarcinata. Aceasta a avut o idee ingenioasa care a costa-o peste 14 mii de dolari.

- Datoria suverana globala este de așteptat sa creasca cu 9,5%, pana la un record de 71,6 trilioane de dolari in acest an. In cel de-al doilea indice anual al datoriilor suverane, publicat miercuri, managerul de active britanic Janus Henderson a proiectat o creștere cu 9,5% a datoriei guvernamentale globale,…

- Corupția este „un cancer care erodeaza credința cetațeanului in democrație”, a spus un anumit vicepreședinte american, inca din 2014. Acum chiar președinte, Joe Biden trebuie sa se confrunte cu o problema de corupție care se desfașoara sub ochii lui: costurile in spirala ale fondurilor Covid cheltuite…

- Cheltuielile cu medicina preventiva vor ajunge pana in 2030 la o valoare de 3,5 trilioane de dolari, de la 1,2 trilioane de dolari in prezent, pe masura ce asistența medicala va fi centrata pe pacienți, care vor fi incurajați sa previna bolile și nu sa ajunga sa le trateze, reiese din raportul “Future…

- Dupa pierderea stocurilor din acest an, Meta nu mai este una dintre cele mai valoroase 10 companii din lume. Pretul Actiunilor Meta a scazut cu aproximativ 40% pana in prezent, dupa ce compania a raportat in urma cu doua saptamani ca baza zilnica de utilizatori activi Facebook s-a micsorat pentru prima…

- Casa de licitatii Sotheby's a anuntat, miercuri, ca spera sa vanda in primavara, pentru 48 de milioane de dolari, un diamant albastru de mai mult de 15 carate, scrie AFP. Vanzarea pentru acesta bijuterie numita „De Beers Cullinan Blue", estimat la mai mult de 48 de milioane de dolari, ar trebui sa aiba…

- Gigantul rus al internetului Yandex , a raportat marți o scadere brusca a profitului net anual ajustat, dar a spus ca veniturile totale ar putea crește in acest an la aproximativ 6,5 miliarde de dolari. Activitatea principala de publicitate a Yandex, care a reprezentat 47% din veniturile totale in al…

- ”V eniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I I I 2021 , in termeni nominali, 5 .7 04 lei pe gospodarie si 2 .25 6 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul I I I 2021 in medie de 4 .93 9 lei lunar pe gospodarie ( 1 .9 5 4 lei p e persoana) si au reprezentat…