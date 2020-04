3,3 miliarde de euro pentru IMM-urile afectate de pandemia cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Confederatiei Sud-americane de Fotbal (Conmebol), Alejandro Dominguez, a solicitat FIFA o reuniune pentru analizarea posibilitatii de a se crea un fond global pentru ca federatiile afectate de pandemia de coronavirus sa fie ajutate, informeaza L’Equipe, potrivit news.ro.Dominguez…

- Pandemia de coronavirus pune Europa la incercare intr-un mod care ar fi fost de neconceput cu doar cateva saptamani in urma. Profunzimea și amploarea acestei crize necesita un raspuns de o amploare, rapiditate și solidaritate fara precedent, salvarea de vieți omenești și sprijinirea mijloacelor de subzistența…

- Comisia Europeana (CE) a propus, joi, instituirea unui instrument de solidaritate in valoare de 100 de miliarde euro, denumit SURE, care ii va ajuta pe lucratori sa isi pastreze veniturile si va sprijini intreprinderile, astfel incat acestea sa se mentina pe linia de plutire. De asemenea, CE a propus…

- Peste 1,8 miliarde de persoane erau marti in izolare sau in carantina in intreaga lume din cauza noului coronavirus, a carui raspandire se accelereaza si seamana haos pe toate continentele. Pandemia de coronavirus „se accelereaza", dar traiectoria sa poate fi modificata, a apreciat luni Organizatia…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, afectate de scaderea afacerilor care urmare a crizei actuale cauzate de pandemia de coronavirus COVID-19, ar putea primi credite bancare și capital de lucru, prin facilitați propuse de Comisia Europeana. Citește…

- Comisia Europeana a prezentat vineri o serie de masuri pentru a ajuta statele membre si pentru a combate impactul socio-economic al epidemiei de coronavirus. Pe langa cele 37 miliarde euro directionate in cadrul politicii de coeziune pentru combaterea crizei de coronavirus, Comisia propune masuri pentru…

- Pandemia de coronavirus a bulversat joi lucrul la Comisia Europeana, personalul ''neesential'' fiind trimis in telemunca si negocierile post-Brexit cu Londra afectate, relateaza AFP. Intr-o scrisoare trimisa personalului institutiei, presedinta Ursula von der Leyen a anuntat ca "incepand…

- Comisia Europeana a emis un comunicat de presa prin care anunta ca va pune la dispozitia statelor membre un prim pachet de 7,5 miliarde de euro si un total de 25 de miliarde de euro pentru sprijinul economiilor care sufera din cauza coronavirus.