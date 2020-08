33 de județe, inclusiv cele din vestul țării, sub cod galben de ploi. Până când este valabilă alerta 33 de județe intra sambata dimineața sub avertizare cod galben de ploi, vijelii și grindina. Avertizarea intra in vigoare la ora 10:00 și expira duminica la aceeași ora. Alerta anunța in cea mai mare parte a țarii perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi averse ce vor avea și caracter torențial, […] Articolul 33 de județe, inclusiv cele din vestul țarii, sub cod galben de ploi. Pana cand este valabila alerta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

