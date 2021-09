33 de clase din școlile maramureșene fac deja cursuri online Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a procedat la actualizarea datelor referitoare la desfașurarea cursurilor in unitațile de invațamant din județul Maramureș. Pana acum, sunt confirmați 46 de elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu mențiunea ca o parte dintre acești elevi s-au imbolnavit inainte de inceperea anului școlar și nu au fost prezenți in unitațile […] Articolul 33 de clase din școlile maramureșene fac deja cursuri online apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

