33 de ani, de la Moș Gerilă la Moș Crăciun Sarbatorile de Craciun din acest an sunt mohorate și lipsite de speranța, fiind sechestrate de teama pentru ziua de maine. Ded Maroz sau Moș Gerila, zeul batran care stapanea imparația frigului din nordul Rusia, a venit acum sub mantia roșie a lui Moș Craciun ca sa imparta cadouri romanilor. Practic, romanii l-au așteptat pe Moș Craciun rememorand asediul terorii lui… Moș Gerila din decembrie 1989. Atunci, cand caloriferele erau mai mult reci decat calduțe, Moș Gerila scotea din sac cate o sacoșa de plastic de-un leu cu doua portocale, o ciocolata Scufița Roșie și o carte de colorat. Uneori,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Simionca, secretarul general al PMP, spune ca Romania a jucat deplorabil meciul Schengen, iar responsabilitatea este a președintelui Iohannis și a guvernanților. Insa, in loc sa-și asume acest eșec și sa faca o strategie pentru urmatoarea etapa, liderii politici de la PSD și PNL ii indeamna pe…

- Viorica Dancila, fostul premier al Romaniei, a reacționat și ea dupa ce Romania a ratat intrarea in Spațiul Schengen și a venit și cu o soluție in acest sens. Aceasta susține ca puteau fi negociate mai multe lucruri, insa nimeni nu s-a implicat concret in acest sens, iar de aici și rezultatele dezastruoase.…

- Revolta romanilor fața de refuzul Austriei sa accepte admiterea Romaniei in Schengen se muta in strada. Mai mulți oameni de afaceri au anunțat ca au inchis conturile de la bancile austriece, ca nu mai cumpara carburant de la benzinariile austrieci, nu mai cumpara produse de la firme austriece sau nu…

- Zi istorica pentru Romania Ministrii de interne din Uniunea Europeana se reunesc astazi la Bruxelles, in cadrul Consiliului pentru Afaceri Interne JAI , avand ca prim punct pe ordinea de zi Spatiul Schengen si extinderea sa catre Romania, Bulgaria si Croatia. Subiectul cel mai important din ultimul…

- Guvernul de la București face un ultim efort pentru a-i convinge pe oficialii austrieci sa susțina aderarea Romaniei la Schengen, care se va decide la Bruxelles, in aceasta saptamana, intre 7 și 9 decembrie. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a plecat, luni dimineața, intr-o noua vizita la Viena, unde…

- UDMR, partid aflat la guvernare, și AUR, partid de opoziție, nu vor participa la recepția organizata de Președinția Romaniei pentru Ziua Naționala a Romaniei. Potrivit postului Antena 3, politicienii UDMR nu vor participa la recepția de la Palatul Cotroceni. In mod similar, nici politicienii AUR nu…

- Precizarile șefului statului vin in contextul in care, pana acum, Olanda, Suedia și Austria au ridicat obiecții privind primirea Romaniei in Schengen, la Consiliul JAI din 8 decembrie. Pentru a primi unda verde, votul trebui sa fie in unanimitate. „Cred ca s-a vehiculat 8 decembrie ca si un termen final,…

- Kirill Stremousov, oficialul instalat de Moscova la șefia așa-numitei Administrații Militar-Civile din Herson, s-a filmat in timp ce recita o "poezie" din care reiese ca Rusia acopera intreaga lume.