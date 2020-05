Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 3 751 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 1 872 traversari persoane, dintre care 1 230 treceri la frontiera moldo-romana și 642 treceri la frontiera cu Ucraina. Cele mai tranzitate…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 847 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 663 traversari persoane, dintre care 862 treceri la frontiera moldo-romana, 586 treceri la frontiera cu Ucraina…

- In perioada 20 - 26 aprilie 2020, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 34 de evenimente, cu documentarea a 45 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: - 23 de incalcari ale regimului zonei…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 109 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 393 traversari persoane, dintre care 538 treceri la frontiera moldo-romana, 451 treceri la frontiera cu Ucraina…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 982 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 015 traversari persoane, dintre care 436 treceri la frontiera moldo-romana și 579 treceri la frontiera cu Ucraina.…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 219 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova - 585 traversari persoane, dintre care 305 treceri la frontiera moldo-romana și 280 treceri la frontiera cu Ucraina. Cele mai tranzitate puncte de trecere…

- In perioada 13 - 19 aprilie 2020, la „frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 43 de evenimente, cu documentarea a 57 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova. Astfel, polițiștii de frontiera au depistat urmatoarele…

- Fluxul de persoane in punctele de trecere a frontierei, in ultimele 24 de ore, a constituit 3 542 traversari, dintre care 2361 pe sensul de intrare in țara. Peste 600 de cetațeni au revenit acasa cu curse charter.