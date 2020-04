Stiri pe aceeasi tema

- Alte 310 cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate in Romania. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 6.300, potrivit datelor publicate duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate și externate, iar la Terapie Intensiva sunt…

- Un numar de 265 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, numarul total al imbolnavirilor ridicandu-se la 5.467, a informat vineri Grupul de Comunicare Strategica (GCS)....

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri, 10 aprilie, noul bilanț. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, dintre care 265 in ultimele 24 de ore. De asemenea, pana acum, s-au inregistrat 257 de decese.

- Grupul de Comunicare Strategica raporteaza 13 noi decese cauzate de infectare cu coronavirus.Deces 185Barbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad ATI cu diagnosticul de Insuficienta Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID 19 in 27.03.2020 . Rezultat pozitiv in 31.03.2020. Decedat in…

- Alte cinci persoane au decedat dupa ce au fost infectate cu coronavirus, bilanțul negru din Romania ajungand la 156 cazuri, a anunțta Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, duminica a murit un barbat de 66 ani din județul Constanța, care era confirmat cu noul coronavirus din 27 martie. Un alt…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 91…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Bucuresti. Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie de 58 ani, asistent medical la Spitalul ‘Dimitrie Gerota’, si un tanar de 24 de ani, inginer horticol la ADP Sector 4. Ambii sunt contacti ai unor…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta vineri noaptea confirmarea a inca sase cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care un copil de un an, din Bacau, numarul la nivel national ajungand la 95. Potrivit sursei citate, este vorba despre un copil de un an din Bacau, contact cu matusa venita…