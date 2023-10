Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Puterea va lansa o colecție de interviuri de actualitate cu personalitați cheie ale societații romanești. Va provocam sa fiți alaturi de noi și impreuna sa luam Puterea la intrebari! The post Atenție, in curand incep Dialogurile Puterii! appeared first on Puterea.ro .

- In curand, incep lucrarile de modernizare strazi in zona SUD, orașul Racari, Primaria Racari a emis autorizația pentru organizarea șantierului, edilul Marius Caraveteanu The post In curand, incep lucrarile de modernizare strazi in zona SUD, orașul Racari first appeared on Partener TV .

- Din aceasta dimineata a inceput asfaltarea pe soseaua Mangaliei, tronsonul cuprins intre sensul giratoriu de la intersectia cu drumul Cumpenei si pod Doraly, sensul de mers spre oras. Lucrarile de asfaltare se vor derula in 3 etape. Din aceasta dimineata a inceput asfaltarea pe soseaua Mangaliei, tronsonul…

- Deși mai mulți proprietari de cladiri istorice au inceput sa iși renoveze imobilele, numarul celor inca aflate intr-o avansata stare de deteriorare nu e deloc... The post „Atenție, cad ornamente!”, o fraza de care nu vom scapa in curand la Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Echipele de muncitori vor interveni miercuri, 16 august 2023, cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului, motiv pentru care intersectia va fi inchisa traficului rutier, in intervalul orar 09:00 19:00. Echipele de muncitori vor interveni miercuri, 16 august 2023, cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului,…

- Prețurile alimentelor de import au fost in ultimii 4 ani (2018-2021) ușor mai mici decat prețul alimentelor interne, in special cele din domeniul procesarii carnii, peștelui, fructelor și legumelor, zaharului și la textile/incalțaminte, arata o analiza a Bancii Naționale.

- Mare atenție! Ce se intampla daca consumi porumb fiert. Avertisment alarmant al unui medic infecționist Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Carmen Dorobaț, reputat medic infecționist,…

- Perioada festivalurilor e o oportunitate foarte buna pentru cei ce vor sa faca rost de bani prin inșelatorii, pretinzand pe rețelele de socializare ca au bilete de vanzare. Ne apropiem cu pași repezi de UNTOLD, unul dintre cele mai așteptate festivaluri din Europa, insa nu toți iși permit sa-și cumpere…