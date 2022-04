3.200 de cetățeni ucraineni au intrat în România în prima zi de Paște 3.200 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania in prima zi de Paște În prima zi de Paște ortodox, la nivel național prin punctele de frontiera, au intrat în România peste 56.000 de persoane printre care aproape de 3.200 de cetațeni ucraineni. Numarul este în scadere cu aproape 40% fața de ziua precedenta. Potrivit datelor Poliției de Frontiera, de la declanșarea razboiului din țara vecina și pâna ieri, la noi în țara au venit peste 781.000 de cetațeni ucraineni.

