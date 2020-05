Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul european de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX) a semnalat 32 de tipuri de maști de protecție neconforme, cea mai recenta alerta facand referire la 15 noi tipuri, informeaza InfoCons, citat de Mediafax.

- Prima alerta a fost transmisa in data de 28 Aprilie 2020 pentru 4 tipuri de masti, cea de-a doua alerta a fost transmisa in data de 9 Mai 2020 pentru alte 7 noi tipuri de masti. si cea de-a treia alerta in data de 22 Mai 2020 pentru alte 6 noi tipuri de masti. Astfel numericul mastilor de protectie…

