32 de saci plini cu foi de tutun, descoperiţi la frontieră Polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit, in urma unor controale efectuate asupra a doua mijloace de transport, ascunși in compartimentul marfa, 32 de saci incarcați cu 1320 kilograme foi de tutun, pe care șoferii, doi cetațeni bulgari, intenționau sa ii introduca in țara fara documente legale. La PTF Giurgiu – Rutier, la diferite intervale de timp, s-au prezentat la intrarea in tara doi cetațeni bulgari, de 31 și 45 de ani, care conduceau un microbuz și o autoutilitara, inmatriculate in Bulgaria. La control, politistii de frontiera au descoperit, ascunsi in compartimentul marfa al autoutilitarei,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

