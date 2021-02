Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 11 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 15.678 cazuri de infectari, au fost inregistrate 29 cazuri noi 13 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. 241 persoane confirmate, internate in spitalele din jud. Mureș 14.197 de persoane s-au vindecat in județul Mureș 1.340…

- Pana astazi, 30 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 14.948 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 112 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- Pana astazi, 29 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 14.836 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 49 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- Pana astazi, 20 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 498.777 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Mureș, 14371 au fost confirmați ci infecția Covid-19, fața deziua de ieri au fost 64…

- Pana astazi, 18 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 14.210 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 101 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- Pana astazi, 14 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 13.763 cazuri de persoane infectate , au fost inregistrate 57 cazuri noi de persoane infectate, 13 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. Sunt internate 321 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. {Pana…

- Pana astazi, 8 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 13.032 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 87 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- Pana astazi, 24 noiembrie, in județul Mureș au fost confirmate 11.032 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 126 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate,…