32 de fapte antisociale, sancționate de jandarmii mehedințeni Peste 250 de jandarmi mehedințeni au fost angrenați in misiuni in perioada 26.10-01.11.2020, acționand in sistem integrat, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale de natura penala sau contravenționala, dar și pentru verificarea respectarii masurilor preventive dispuse de autoritați in actualul context epidemiologic. Pe timpul desfașurarii misiunilor din cursul saptamanii trecute, au fost constatate un numar de 32 fapte antisociale (2 infracțiuni constatate in comun cu Poliția, și aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor ridicandu-se la suma de 8700 de lei. Jandarmii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

