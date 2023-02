Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Nadlac au retinut 32 de cetateni din Bangladesh si Egipt care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara condusa de un cetatean din Republica Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara, 22 cetateni din Pakistan, Bangladesh, Nepal și Egipt care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Alți patru marocani au coborat dintr-un autoturism in apropierea PTF Cenad…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac și Turnu au prins in ultimele 24 de ore 122 de cetațeni straini care au incercat sa treaca ilegal granița, ascunși in cinci mașini. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- 44 de cetateni din diverse state au fost depistați, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport, transmite Poliția de Frontiera printr-un comunicat de presa. „La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Doi cetațeni libanezi, care se deplasau pe jos dinspre Bulgaria, au fost prinși, joi, de polițiștii de frontiera din Ostrov, județul Constanța, in timp ce incercau sa treaca fraudulos granița, conform unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera. Cu ajutorul tehnicii de supraveghere din dotare, polițiștii…

- Peste 150 de cetateni straini care au incercat, in ultimele 48 de ore, sa treaca ilegal frontiera, atat pe sensul de iesire, cat si de intrare in tara, au fost prinși de polițiștii de frontiera, conform unui comunicat al autoritaților. Cele mai multe situatii au fost inregistrate, de catre politistii…

- In ultimele 48 de ore, politistii de frontiera au oprit, la granitele nationale, in total 151 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, atat pe sensul de iesire, cat si de intrare in tara sau care nu isi justificau prezenta in anumite zone.Potrivit unui comunicat al Politiei de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat opt cetateni sirieni care incercau sa intre ilegal in Romania, ascunsi intr un locas special amenajat al unui microbuz, printre marfa transportata.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in dimineata zilei…