- Doua case de tip familial si un centru de zi pentru copii vor fi construite in comuna Trusesti, in baza unui proiect implementat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Consiliul Judetean,…

- Penelistii ieseni au demarat de ceva vreme o campanie in care oamenii politici si administrativi sunt rugati „sa vorbeasca Iasul de bine" in ideea de a promova lucrurile bune si frumoase care se intampla la Iasi. „Nu am avut nicio remarca pana acum cu privire la acest subiect pentru ca am considerat…

- DNA a transmis o adresa catre Consiliul Județean Iași prin care solicita exprimarea acordului de constituire ca parte civila in dosarele in care președintele CJ, Costel Alexe, este cercetat pentru ca l-ar fi detașat pe Vlad Baba la conducerea Școlii Populare de Arte deși acesta nu indeplinea condițiile.…

- Consiliul Judetean Bihor a obtinut o reducere a consumului de carburant cu 40 la suta dupa ce a montat sisteme GPS pe masinile administratiei judetului. Ulterior, si autovehiculele institutiilor subordonate au intrat in acelasi regim. La Iasi, o propunere similara a fost respinsa ieri in bloc de consilierii…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea construiește doua locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitați in comuna Dumbraveni. Lucrarile vor fi realizate de societatea Vrasinter SRL in cadrul proiectului „Infrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte…

- 24 de copii au fost adoptati in primele cinci luni ale anului si au parasit sistemul de protectie din jud. Harghita. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) a transmis ca numarul este in crestere fata de aceeași perioada a anului trecut. Din cei 24 de copii care se afla…

- D.G.A.S.P.C. Vrancea cauta asistenți maternali profesioniști. Asistentul maternal profesionist este o persoana fizica, atestata, care asigura ingrijirea și educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii are in plasament sau incredințare. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția…