317 cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Timiș și două noi decese 334 de persoane au fost carantinate, ieri, in Timiș și au intrat in izolare alte 377 de persoane. In ultimele 24 de ore, in Timiș au fost confirmate alte 317 persoane infectate cu coronavirus. Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș situație se prezinta astfel: 1 BECICHERECU MIC 4 2 BELINT 1 3 […] Articolul 317 cazuri noi de infectare cu COVID-19 in Timiș și doua noi decese a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Alba a transmis astazi situația pe județul Alba iar Ocna Mureș are din pacate 8 noi cazuri Covid in ultimele 24 ore. Incidența este astazi de 2,65 cazuri la mia de locuitori (37 cazuri active in ultimele 14 zile). Dupa ce in ultimele zile, la Ocna Mureș au fost intregistrate…

- DSP Timiș a anunțat, astazi, ca in cursul zilei de ieri au fost carantinate in județ 377 persoane și au intrat in izolare 313 persoane. 326 persoane au confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 1605 teste din care 196 teste rapide. In aceasta dimineața, numarul total de persoane internate…

- Inca patru decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 582 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 6.663 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 6.433 persoane sunt vindecate, externate…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 27042 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 869 pacienți au decedat, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova. Ultimele decese…

- Inca patru decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj. De la ultima informare transmisa de Direcția de Sanatate Publica Gorj, au fost inregistrate alte 43 noi cazuri de imbolnavire. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 997 persoane in carantina…

- Directia de Sanatate Publica transmite ca, in ultimele 24 de ore, in judetul Buzau au fost confirmate 13 cazuri noi de infectare (din care 6 pacienti testati in laboratoare private). Pacientii au varste intre 11 ani si 63 de ani.