315 kilograme de artificii au fost confiscate de polițiștii ieșeni In perioada 23 noiembrie – 17 decembrie polițiștii ieșeni au efectuat actiuni si controale, atat la societatile comerciale autorizate sa desfasoare operatiuni cu articole pirotehnice, cat si in zona pietelor, targurilor sau centrelor comerciale. In urma neregulilor constatate, au fost intocmite 11 dosare penale si a fost aplicata o sanctiune contraventionala. De asemenea, au fost indisponibilizate in vederea confiscarii, 315 kilograme de articole pirotehnice, in valoare de 17.500 de lei. Activitatile au avut scopul de prevenire si de combatere a oricaror evenimente negative (raniri de persoane,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

