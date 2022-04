Stiri pe aceeasi tema

- Alte 459 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova pentru 9 martie, dupa efectuarea a 5 799 de teste.Din numarul total de cazuri noi, 20 sunt asociate cu contact in afara țarii, 19 din Ucraina (18 refugiați) și unul din Italia.

- Alte 488 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 260 in regiunea transnistreana, iar șase cazuri in randul refugiaților. Din numarul total de doua sunt asociate cu contact in afara țarii: 1 - Ucraina, 1 - Franța.

- Alte 488 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 260 in regiunea transnistreana, iar șase cazuri in randul refugiaților. Din numarul total de doua sunt asociate cu contact in afara țarii: 1 - Ucraina, 1 - Franța.

- Alte 1674 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 629 cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 8 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: 2 - Ucraina, 2 - Romania, 1 - Cipru, 1 - Danemarca, 1 - Germania, 1 - Rusia.

- Alte 1015 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 214 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 22 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6 - Romania, 5 - Italia, 3 - Rusia, 3 - Ucraina, 2 - Irlanda, 1 - Belgia, 1 - Danemarca,…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: Franța, Belgia, Marea Britanie, Romania, Suedia, Spania, Ucraina, Italia, Danemarca,…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: Franța, Belgia, Marea Britanie, Romania, Suedia, Spania, Ucraina, Italia, Danemarca,…

- Alte 652 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 98 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8-Franța, 6-Marea Britanie, 6-Italia, 4-Romania, 3-Germania, 2-Irlanda, 2-SUA, 2-Ucraina,…