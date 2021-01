Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța luni 3.252 noi cazuri de Covid și 109 decese, inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. La ATI sunt internați 1.289 bolnavi. Pana luni, 14 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 559.587 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 4.435 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise duminic, 13 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 13 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 556.335 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 6.333 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 12 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 551.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 451.477…

- De la inceputul pandemiei și pana in prezent, 465.982 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost raportate pe teritoriul Romaniei. Cea mai recenta informare arata ca au murit 161 de persoane in ultimele 24 de ore, iar 1.249 de persoane se afla internate la Terapie Intensiva.La ora 13:00, Grupul de…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 9.937 cazuri noi de imbolnavire și 130 de decese la pacienți cu Covid. In Timiș sunt 336 de cazuri noi, rata de infectare in județ fiind de 5,88/1000 de locuitori. Potrivit GCS, pana sambata, in…

- Autoritațile locale au impus mai multe restricții, iar acestea par sa dea rezultate! Grupul de Comunicare Strategica anunța ca numarul de nou infectati este sub 10.000, mai precis 9.937! Insa, numarul deceselor este tot mare, 130 de noi morți din cauza COVID-19.Pana astazi, 7 noiembrie, pe…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 209.648. Tot ieri, numarul pacienților internați la Terapie Intensiva a atins un nou maxim: 828.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- Noul coronavirus a luat cu asalt toata lumea, iar Romania se afla printre țarile cu cea mai mare incidența a deceselor. In cursul zilei de ieri, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de pacienți la Terapie Intensiva, dar și un record al deceselor, 73 la numar. In urma bilanțului nefericit,…