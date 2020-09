Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de alegatori inscrisi in Registrul electoral, inclusiv cetatenii care vor implini 18 ani pana la data 6 decembrie 2020, este de 19.031.219, dintre care 738.689 au domiciliul in afara tarii. Autoritatea Electorala Permanenta a transmis Biroului Electoral Central pentru alegerile…

- Ministerul Sanatații a publicat luni harta cu scenariile INSP pentru inceperea școlii din 14 septembrie. In baza acestei analize epidemiologice, școlile vor decide in care din cele trei scenarii vor propune sa se desfașoare orele de curs. In țara, in total sunt 43 de localitați in scenariul roșu (ore…

- Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria Mare), marcata pe 15 august, este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, Biserica Ortodoxa marcand in fiecare an aceasta sarbatoare numita in popor si Uspenia (termenul slav) si Sfanta Maria Mare. Pentru romani, este si ocrotitoarea marinarilor, pe…

- Inscrierile pentru examenul de Titularizare s-au incheiat vineri. Pentru concurs s-au inscris in Vrancea 435 de candidați pentru 27 de posturi pe perioada nedeterminata. Conform edupedu.ro, peste 29 de mii de candidați s-au inscris la concursul național de Titularizare 2020. Este al doilea cel mai…

- ANCHETA PRIVIND FURTURI DE MOTOARE DE AMBARCAȚIUNI DIN SUEDIA Poliția Romana coopereaza cu autoritațile suedeze intr-un caz privind furtul a numeroase motoare de ambarcațiuni de pe teritoriul Suediei și vandute in zona Deltei Dunarii. Luni, 13 iulie, polițiștii de investigații criminale au organizat…