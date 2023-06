3+1 motive pentru care să frecventezi spațiile de coworking Un spațiu de coworking este mai mult decat un loc in care mergi atunci cand nu iți mai gasești concentrarea la birou sau cand lucrezi remote, din propria locuința. Este, in primul rand, un mijloc bun prin care faci networking alaturi de alți oameni cu car Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Comunicarea dintre angajați s-a schimbat mult odata cu dezvoltarea tehnologiilor și cu perioada pandemica, modelul de interacțiune fizica la birou fiind diferit acum. Cei mai mulți dintre aceștia prefera sistemul de lucru hibrid sau remote și iși doresc sa se bucure de flexibilitate nu numai in ceea…

- Un comunicat recent al Bucharest Real Estate Club (BREC) face valuri pe piața politica și in zona administrativa. Investitorii și companiile de profil propun edililor din București o dezbatere publica asupra spațiilor verzi, semnaland probleme grave in privința calitații locuirii din Capitala. Redam…

- Autoritațile ruse vor lansa anul viitor construcția unui sat in afara Moscovei pentru americanii și canadienii cu vederi conservatoare, a anunțat joi agenția de presa de stat RIA Novosti.Rusia se poziționeaza de ani de zile ca un bastion al valorilor "tradiționale" in contrast cu liberalismul occidental,…

- Fondul Proprietatea este ingrijorat de faptul ca Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) a neglijat sa organizeze licitația pentru concesionarea spațiilor comerciale din Aeroportul Internațional Henri Coada (AIHCB), in ciuda angajamentului asumat fața de Consiliul Concurenței de a finaliza licitația…

- In ultimii ani, cazinourile online au devenit din ce in ce mai populare printre jucatorii din intreaga lume. In timp ce cazinourile tradiționale sunt inca o opțiune populara, din ce in ce mai mulți jucatori din țara noastra au inceput sa prefere sa joace jocurile lor favorite intr-un casino online romania…

- Tu simți nevoia sa mananci mereu și multe dulciuri? Ei bine, se intampla acest lucru din 6 motive, iar noi iți vom explica in randurile de mai jos care sunt acele motive. Iata ce trebuie sa faci ca sa te simți plin intotdeauna și sa nu mai simți nevoia mereu sa vrei sa mananci ceva!

- Patru persoane au fost reținute in dosarul privind inchirierea spațiilor comerciale din Aeroportul Otopeni, a anunțat, miercuri, 29 martie, DNA, la o zi dupa ce au fost facute mai multe percheziții. otrivit unui comunicat de presa, printre cei patru se numara George-Alexandru Ivan, director general,…

- Statul Roman a decis in anul 1999 sa acorde anumite drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania, in perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945. In 2021, și copiii acestor persoane primeau drepturi, doar ca statul nu mai are bani.