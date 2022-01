Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al municipiului Targu Mureș, prin Direcția de Asistența Sociala, continua și in anul 2022, acordarea sprijinului financiar in valoare de 2.000 de lei pentru nou-nascuți in maternitațile din Targu Mureș. Acordarea acestui sprijin a fost aprobata conform H.C.L. nr. 143/25.04.2019 modificata…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), pentru miercuri de la ora 13.00 la Palatul Cotroceni, la care va participa si premierul Nicolae Ciuca. Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la situatia de securitate in Zona Extinsa a Marii…

- Autoritatile iau in calcul implementarea unor masuri de sprijin financiar pentru marile companii din industria alimentara, care nu beneficiaza de sustinere in contextul majorarii tarifelor la gaz natural sau energie electrica, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Ședința de lucru cu reprezentanții instituțiilor și spitalelor din județul ALBA: Necesitatea unei abordari unitare in ceea ce privește pregatirea tuturor unitaților Ședința de lucru cu reprezentanții instituțiilor și spitalelor din județul ALBA: Necesitatea unei abordari unitare in ceea ce privește…

- Consiliul Local Mioveni se va intruni in ședința publica extraordinara de indata, joi, 9 decembrie 2021, de la ora 11.00. Va fi discutata și supusa votului aprobarea participarii la ”Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” prin accesarea finanțarii pentru…

- Miine, Guvernul Republicii Moldova se intrunește intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sint incluse 15 subiecte. Cele mai importante proiecte de legi ține de recunoaștere reciproca a permiselor de conducere intre R.Moldova și Lituania dar și schimbarea componenței Comisiei Naționale de Asigurari Sociale.…

- Primarul orasului Ulmeni sustine ca infiintarea unui centru de legume-fructe, avand spatii de depozitare si piata pentru desfacere ar fi un lucru benefic atat pentru fermieri, dar si pentru cetațeni. “Consider ca si la Ulmeni s-ar putea crea un centru de legume-fructe asa cum deja Consiliul Judetean…

- Maine, 11 noiembrie, va avea loc ședința ordinara a lunii noiembrie. Aleșii județeni sunt chemați sa dezbata și sa voteze 24 de proiecte de hotarare. Printre acestea se numara rectificari bugetare, proiecte de investiții in infrastructura, modificarea unor tarife la biletele de calatorie de pe traseele…