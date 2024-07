Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de febra Dengue și de infecție cu virusul West Nile, maladii raspandite prin mușcatura de țanțar, a crescut in ultimii ani in Europa, conform datelor prezentate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). In anul 2023 au fost inregistrate 130 de cazuri de persoane…

- Din cauza vremii extrem de calduroase, sezonul capușelor a ȋnceput mai devreme, anul acesta. Spitalele din Romania au ȋnceput sa primeasca pacienți cu mușcaturi de capușe ȋnca din luna martie, fața de aprilie, cum se ȋntampla pana acum. Copiii sunt cei mai afectați de acest fenomen. Cea mai sigura modalitate…

- Dupa o scadere in februarie, cazurile de rujeola in Europa au inceput sa creasca din nou. Romania se afla printre țarile cu cel mai mare numar de infecții. Potrivit actualizarii lunare a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, s-au inregistrat 695 de noi infecții, ceea ce ridica numarul…

- Tarile europene au raportat o inmultire considerabila a cazurilor de tuse convulsiva in 2023 si in primele trei luni din 2024, numarul cazurilor identificate fiind de zece ori mai mare comparativ cu fiecare dintre cei doi ani anteriori, a transmis ieri Agenția Reuters, preluata de Agerpres. In total,…

- Statele europene au inregistrat o creștere semnificativa a cazurilor de tuse convulsiva anul trecut și in primele trei luni din 2024, iar numarul cazurilor a fost de zece ori mai mare decat in 2021 și 2022, a relatat Reuters, preluata de Agerpres.Tusea convulsiva este o infectie bacteriana care afecteaza…

- In total, au fost raportate aproape 60.000 de cazuri de catre tarile din Uniunea Europeana si din Spatiul Economic European intre ianuarie 2023 si aprilie 2024, a anuntat miercuri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), potrivit Ziare.com care citeaza Reuters. De ce raceala se agraveaza…

- Pe baza creșterii temperaturilor din Europa, speciile de țanțari care raspandesc boli „tropicale” ca malaria și febra dengue iși raspandesc tot mai mult teritoriul catre nord. In Romania este deja prezent un țanțar care ar putea raspandi malarie, iar Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor…