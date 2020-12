Stiri pe aceeasi tema

- CJSU a aprobat trei centre de vaccinare impotriva COVID-19 in Pitești! Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat centrele de vaccinare pentru campania de imunizare a populației din județul Argeș impotriva COVID-19, prin Hotararea nr. 62/0912.2020, in Pitești acestea fiind in numar de trei,…

- Deputatul Simona Bucura Oprescu a votat in aceasta dimineața! Demnitarul social democrat a declarat la ieșirea de la urne ca a votat pentru nepasare si incompetenta. “Votez pentru a-i opri! Pentru a opri nepasarea și incompetenta Guvenului! Am votat pentru o Romanie a grijii pentru sanatatea oamenilor…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Pitești anunța ca acțiunea de distribuire, la domiciliu, a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde este in plina desfașurare. Beneficiarii care au fost notificați la domiciliu de catre inspectorii de zona sunt rugați sa se prezinte la sediul…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare privind combaterea infectiei cu SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a afirmat, ieri seara, ca persoanele vulnerabile, adica cele de peste 65 de ani si cele cu boli cronice vor fi printre categoriile care vor beneficia cu prioritate de vaccinul anti-COVID-19.…

- Consilierii județeni liberali, au susținut la ultima ședința de Consiliu in cadrul unui proiect ca toți copiii din județul nostru care beneficiaza de burse sociale și obțin locurile I, II și III la diferite Olimipiade sa fie recompensați cu premii materiale. Aceasta idee vine in sprijinul elevilor care…

- Bunicii au fost langa tine inca din primele zile de viața. Te-au vazut crescand, te-au dus la școala, intotdeauna te-au susținut. Intoarce-le iubirea, protejandu-i și susținandu-i acum, cand ei au nevoie de sprijinul tau și trece-i și pe ei in calculele tale! Pentru ca nu toți facem fața la fel pandemiei…

- Campanie electorala in forța, astazi, in zona de nord a județului Argeș, in localitațile Domnești, Coșești, Pietroșani, Nucșoara, Corbi și Domnești. Candidații liberali pentru Camera Deputaților, Adrian Miuțescu, Bogdan Angelin DAVID și Adrian Sandu și pentru Senat Madalin Marinescu și Alecsei Gheorghe…

- O prima tema din programul PSD vizeaza invatamantul preuniversitar, iar solutiile pentru acest domeniu sunt grupate in patru directi: accesul echitabil la educatie, sustinerea capitalului uman in educatie, modernizarea arhitecturii curriculare si responsabilitatea publica si participarea cadrelor didactice,…