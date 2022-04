Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a finalizat dosarul furturilor de motorina din depoul CFR Timișoara. prin trimiterea in judecata a 93 inculpati, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecințe deosebit…

- DIICOT a finalizat dosarul furturilor de motorina din depoul CFR Timișoara. prin trimiterea in judecata a 93 inculpati, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecințe deosebit…

- Operațiune mamut a DIICOT Timișoara in aceasta dimineața – polițiștii de la ”Crima Organizata” au descins in 61 de locații din Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. Sunt cautate 34 persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, introducerea in țara de droguri de risc, trafic de droguri…

- O grupare de traficanti de arme si droguri din Banat a fost anihiliata de procurorii DIICOT si politistii de la Crima Organizata, care au descins marti dimineata la mai multre adrese din Resita, Caransebes, Timisoara, Calafat si Otelu Rosu.

- DIICOT Timișoara a finalizat ancheta in dosarul gruparii afgano -iraniano – romane de trafic de persoane care acționa in zona autostrazii, fiind trimiși in judecata 23 inculpati – 19 cetateni straini in stare de arest preventiv și 4 cetațeni romani arestați la domiciliu- pentru savarșirea infracțiunilor…

- Procurorii antimafia l-au prins pe un barbat de 24 de ani din județul Alba cu aproape 7,5 kilograme de canabis asupra sa, dupa ce acesta a adus drogurile din Spania prin intermediul unei firme de coletarie, informeaza news.ro . Tinarul a fost, joi, reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.317 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.457 teste efectuate (din care 2.025 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (785), Lugoj (55), Dumbravița (53),…