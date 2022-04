Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au reținut, in urma audierilor de ieri, 31 de inculpați dupa ce polițiștii de la ”Crima Organizata” au destructurat doua grupari de traficanți de droguri din Timișoara și Lugoj. In urma perchezițiilor de ieri, au fost confiscate 11,8 kilograme de canabis, 123 de doze de amfetamina,…

- DIICOT a finalizat dosarul furturilor de motorina din depoul CFR Timișoara. prin trimiterea in judecata a 93 inculpati, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecințe deosebit…

- Procurorii DIICOT fac joi dimineata 61 perchezitii domiciliare, in judetele Timis, Caras Severin si Hunedoara intr-un dosar de trafic de droguri, informeza News.ro. Mare parte din droguri proveneau din plantatii de canabis din Spania, iar acestea ajungeau in Timisoara. DIICOT precizeaza ca actiunea…

- Operațiune mamut a DIICOT Timișoara in aceasta dimineața – polițiștii de la ”Crima Organizata” au descins in 61 de locații din Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. Sunt cautate 34 persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, introducerea in țara de droguri de risc, trafic de droguri…

- DIICOT Timișoara a finalizat ancheta in dosarul gruparii afgano -iraniano – romane de trafic de persoane care acționa in zona autostrazii, fiind trimiși in judecata 23 inculpati – 19 cetateni straini in stare de arest preventiv și 4 cetațeni romani arestați la domiciliu- pentru savarșirea infracțiunilor…

- Dupa mai multe ore de audieri, cei sase barbati retinuti de procurori noaptea trecuta vor fi eliberati din arest. Procurorii au decis ca acestia pot fi plasati sub control judiciar dupa ce s-a ajuns la concluzia ca faptele lor nu se incadreaza in limitele pedepselor care impun arestarea. In aceste conditii,…