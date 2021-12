Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al unui barbat de circa 30 de ani a fost descoperit marti in largul insulei grecesti Tinos, majorand la 31 numarul de migranti care au murit in naufragiul survenit vineri langa insula Paros, a anuntat paza de coasta a Greciei, informeaza AFP. O autopsie urmeaza sa fie efectuata,…

- Cel putin 13 morti dupa ce a treia ambarcatiune cu migranti s-a scufundat in apele Greciei. Naufragiile au avut loc in conditiile in care calauzele prefera din ce in ce mai mult o ruta periculoasa din Turcia spre Italia, care evita insulele grecesti din estul Marii Egee, puternic patrulate. Paza…

