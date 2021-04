31 de ani de NIMIC Am dat o lovitura de stat in speranța schimbarii in mai bine. Am schimbat un sistem ticalos, aducand in loc un altul, ale carui ticaloșii nu au intarziat sa apara. Dictatorul a fost inlocuit cu despotul luminat, care ne vorbea de comunismul cu fața umana. Am schimbat și asta. A urmat capitalismul de taraba. Apoi […] The post 31 de ani de NIMIC first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

