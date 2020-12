Stiri pe aceeasi tema

- Comunismul a rupt „legatura fireasca cu familia democratiilor europene”, iar dupa 45 de ani de „crime si cruzimi”, romanii „s-au asezat in fata tancurilor pentru idealurile lor”, a transmis presedintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertati, la 31 de ani de la Revolutia…

- In urma cu 31 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a Romaniei democratice și nimeni, niciodata, nu trebuie sa uite ca, pentru idealurile lor, romanii s-au așezat in fața tancurilor, afirma Klaus Ioha...

- Comunismul a rupt „legatura fireasca cu familia democrațiilor europene”, iar dupa 45 de ani de „crime și cruzimi”, romanii „s-au așezat in fața tancurilor pentru idealurile lor”, a transmis președintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Victoriei Revoluției Romane și a Libertați, la 31 de ani de la Revoluția…

- Nicolae Ceaușescu ramane in istoria Romaniei drept unul din cei mai controversați lideri. Romanii care au trait pe pielea lor Revoluția și sentimentul de eliberare dupa anii de comunism iși aduc aminte cu teama de acele zile. 10 lucruri neștiut despre Nicolae Ceaușescu 1. A absolvit doar primele patru…

- Se implinesc 31 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. La 16 decembrie 1989, a inceput, la Timisoara, revolutia care avea sa provoace caderea comunismului in Romania. Anul 1989 a pus capat regimurilor comuniste din tarile din Europa Centrala si de Est. Romania a fost singura tara ex-comunista in…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis duminica celor care au plecat in minivacanta de Sfantul Andrei si 1 Decembrie sa se distreze, dar sa respecte cu strictete masurile pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus. "Mesajul meu pentru toti romanii este…

- Toți romanii vor fi protejați de poluare și schimbarile climatice, odata cu adoptarea de catre Parlamentul European a Legii climei, anunta Tudor Ciuhodaru intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Legea pe care europarlamentarul PSD a susținut-o și in Comisia de Sanatate, anunta schimbarea intregii legislatii…

- Klaus Iohannis a avut prima reactie dupa alegerile locale. Presedintele a felicitat autoritatile implicate si membrii birourilor electrorale pentru ca au facut posibil votul in siguranta. Dupa votul de duminica, PNL șu USR au devenit „forțele schimbarii in bine, iar PSD trece in opoziție”, susține președintele…