- Angela Merkel a lansat un apel pentru a-l vota pe conservatorul Armin Laschet, in numele viitorului Germaniei, in prefața alegerilor legislative de maine. Liderii principalelor partide au avut ultimele intalniri cu susținatorii și spera, fiecare, la o victorie istorica.

- Dupa 16 ani petrecuti la putere, Angela Merkel se va retrage din postul de cancelar al Germaniei in urma alegerilor din 26 septembrie, lasand un gol in politica germana, relateaza AFP intr-un articol publicat la 21 septembrie pe platforma European Data News Hub (EDNH). Inaintea acestui scrutin,…

- Campania electorala in urma careia se va decide cine o va inlocui pe Angela Merkel in functia de cancelar federal al Germaniei s-a incins si mai mult duminica, dupa publicarea unui nou sondaj care arata ca Partidul Social Democrat (SPD) castiga si mai mult in preferintele

- Germania a afirmat, miercuri, ca a primit asigurari de la talibani ca afganii vor putea parasi tara cu avioane comerciale dupa retragerea trupelor americane la 31 august, scrie AFP, potrivit News.ro.Adjunctul biroului politic al talibanilor din Qatar Sher Abbas Stanekzai "m-a asigurat ca afganii…

- Tesla spera sa fabrice primele automobile la gigafabrica din Gruenheide, de langa Berlin, in octombrie, a declarat vineri fondatorul companiei americane, Elon Musk, transmite Reuters. Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din…

- Vizita lui Merkel vine pe fondul tensiunilor intre Ucraina si alte tari vecine cu Belarus si al intentiei Germaniei de a duce la capat proiectul de gazoduct Nord Stream 2.Angela Merkel urmeaza sa efectueze o vizita la Moscova vineri, 20 august, iar apoi se va deplasa la Kiev - duminica, 22 august."Vom…

- La o saptamana dupa ce inundatii devastatoare au lovit vestul Germaniei, guvernul a aprobat un pachet de ajutor de urgenta in valoare de sute de milioane de euro, informeaza miercuri DPA . Guvernul federal va aloca pana la 200 de milioane de euro. Suma este similara cu cea oferita de landurile afectate…

- Comedie politica totala in PNL. Cel mai nou episod, furnizat de Emil Boc, primul susținator al lui Florin Cițu in lupta pentru șefia partidului. Pentru a explica de ce trebuie sa fie Cițu președintele PNL, Boc a facut comparatie cu situația cancelarului Germaniei, Angela Merkel si fostul prim ministru…