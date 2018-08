Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia ziaristilor romani va participa in perioada 6-10 septembrie la cea de a doua editie a Jocurilor Mondiale ale Jurnalistilor de la Bruxelles. Selectionata de fotbal a jurnalistilor romani, care este sponsorizata de Alexandrion Group, Stanleybet si Aqua Carpatica, va participa la un turneu la…

- Una dintre cele mai importante atracții turistice ale Italiei, Insula Sardinia are cele mai frumoase plaje din Europa. Autoritațile locale avertizeaza insa ca plajele vor disparea treptat daca turiștii vor continua sa fure nisip pe post de suvenir.

- La sfarsitul saptamanii trecute am aflat ca in secolul XXI, in institutiile publice, functionarii primesc "spor pentru conditii vatamatoare pentru lucrul la calculator". Cazul prezentat de presa locala era cel de la Casa Judeteana de Sanatate Bacau si sumele nu erau deloc neglijabile.

- Opt orchestre vor sustine 24 de concerte la Centrul Casino din Sinaia si in Sala Patria din Brasov in cadrul Festivalului International "Enescu si muzica lumii", care debuteaza pe 24 iulie, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- Donald Trump a reactionat si el la finalul Campionatului Mondial din Rusia. Presedintele Americii a postat pe contul sau de Twitter un mesaj pentru noua "Regina" a Lumii, dar si pentru presedintele Rusiei, Vladimir Putin.

- A trecut mai puțin de o luna de zile de cand vestea ca modelul Sophie Gradon, fosta Miss Marea Britanie și vedeta de televiziune, cunoscuta pentru apariția in show-ul ”Insula Iubirii”, ediția din UK, s-a sinucis, iar acum iubitul ei a fost gasit mort in propria locuința.

- Finalul meciului dintre Franța și Argentina, scor 4-3, primul din "optimile" Campionatului Mondial, l-a gasit pe Leo Messi neputincios, cu capul in pamant, dezamagit de prestația echipei sale. Primul care s-a dus sa-l consoleze pe superstarul Barcelonei a fost chiar un adversar. Este vorba despre Paul…

- Un monument dedicat celor 10.000 de soldati romani, morti in batalia de la Tiganca va fi inaugurat, astazi, in comuna vasluiana Falciu. Autoritatile locale spera ca trecatorii vor constientiza jertfa de sange a celor care, in urma cu 77 de ani, au murit pe malurile ale Prutului, pentru Romania Mare.…