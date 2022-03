Stiri pe aceeasi tema

- 36 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate duminica in Republica Moldova, dupa efectuarea a 827 de teste. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 512 638.

- Alte 571 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 280 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 5 343 de teste. Din numarul total de cazuri 17 sunt asociate cu contact in afara țarii, 16 din Ucraina (16 refugiați) și unul din Marea Britanie. Printre…

- Alte 500 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 327 in regiunea transnistreana, dupa procesarea a 3670 de teste. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 501 312.

- Alte 1 615 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 456 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 10 sint asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 2-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Ucraina, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate – 9…

- 14 februarie: 12.069 cazuri COVID și 64 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 12.069 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 14 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, duminica erau raportate 11.96…

- Alte 2.681 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 cazuri in regiunea transnistreana. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, transmite Știri.md.Menționam ca 2.681 de cazuri inregistrate intr-o zi reprezinta un antirecord…

- 17 ianuarie: 8.118 cazuri COVID și 17 decese inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 8.118 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 17 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. In același interval au fost raportate 17 decese…

- Alte 293 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 112 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 8 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2-Olanda, 2-Irlanda, 1-Ucraina, 1-Franța, 1-Marea Britanie, 1-Germania. Numarul total…