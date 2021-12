Stiri pe aceeasi tema

- Produsele si fondurile in criptomonede au atras investitii record de 9,5 miliarde de dolari in primele 11 luni ale acestui an, din partea investitorilor institutionali care s-au implicat in acrest sector in pofida scaderilor de preturi din ultimele cateva saptamani, potrivit datelor de luni ale platformei…

- ACCIDENT rutier la Aiud. Un șofer care conducea cu permisul suspendat a intrat cu mașina in zidul unei case Un accident rutier s-a produs vineri in municipiul Aiud. Un șofer din județul Maramureș, care conducea un autoturism avand permisul suspendat, a intrat cu mașina in zidul unei case. Potrivit…

- In seara zilei de duminica, la ora 21.17, polițiștii din Borșa au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 35 de ani din Borșa, a condus un autoturism pe str. Cerbului din…

- Accident rutier mortal in judetul Ialomita Pe DN2A E60 in afara localitatii Ograda s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Evenimentul rutier s a produs ca urmare a coliziunii dintre un autoturism si un TIR, in urma impactului rezultand decesul conducatorului autoturismului,…

- Un șofer de 26 de ani, din Sebeș, care se deplasa in direcția Pieței Cipariu, din Cluj Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sensul opus si care efectua servicii de transport in regim taxi. A rezultat ranirea a trei persoane…

- Doua TIR-uri s-au ciocnit miercuri dupa-masa, intre localitatea Iclod și Livada, din județul Cluj.„Din primele informații, in jurul orei 13.30, pe DN1C, intre localitațile Iclod și Livada, respectiv la km 37+300m, a fost sesizat un eveniment rutier, impactul fiind produs intre doua ansambluri de…

- Un raport recent prezinta caștigurile de la Samsung și o creștere impresionanta in Q3 datorita business-ului cu semiconductori. Raportul specifica veniturile in intervalul 60,21 miliarde dolari – 61,87 miliarde dolari. Se așteapta ca profiturile sa fie cuprinse intre 13,12 miliarde dolari – 13,29 miliarde…

- Un motociclist bulgar si un sofer roman au fost transportati la Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu in urma unui accident rutier produs, duminica, pe DN 5, in apropiere de localitatea Fratesti, potrivit Agerpres. Citește și: Martorii GREI ai DNA au DESFIINȚAT-O pe Elena Udrea in sala de judecata:…