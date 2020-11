300.000 de măști și 110.000 de perechi de mănuși au fost fost împărțite secțiilor de votare din Iași Instituția Prefectului – Județul Iași a a pus la punct ultimele detalii cu privire la buna desfașurare a alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie. S-a avut in vedere respectarea protocoalelor sanitare care au scop limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Cu ajutorul primarilor, au fost imparțite celor 759 de secții de votare din Județul Iași (din care 255 de secții sunt in municipiul Iași): 300.000 de maști de protecție, 110.000 perechi de manuși de protecție, precum și 1.300 litri dezinfectant. In județul Iași sunt inregistrate 788.378 de persoane cu drept de vot pentru aceste… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

