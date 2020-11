300.000 de lei, strânși din amenzi, la filtrele organizate în prima noapte cu restricții Peste o mie de amenzi in valoare de aproape 300 de mii de lei, au fost aplicate, in prima noapte cu resricții de circulație, pentru nerespectarea restricțiilor impuse. Poliția a organizat filtre, luni spre marți noapte, alaturi de jandarmi și polițiști locali, pentru a verifica motivele de deplasare ale romanilor. Comunicatul IGPR: „Noaptea trecuta, in […] The post 300.000 de lei, stranși din amenzi, la filtrele organizate in prima noapte cu restricții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

