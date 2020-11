Stiri pe aceeasi tema

- Un jaf spectaculos a avut loc in orașul Pancota. Hoții au furat aproximativ 300.000 euro din seiful aflat in casa unei femei in varsta de 87 de ani. Unul dintre hoți a stat ascuns in baia femeii, care la orele 7 ale dimineții, s-a trezit cu un barbat mascat cu cagula care i-a cerut sa-i […] The post…

- Politistii aradeni au demarat o ancheta dupa ce aproximativ 300.000 de euro ar fi fost furati dintr-un seif aflat in casa unei femei de 87 de ani, din localitatea Pancota, victima relatand ca o persoana mascata a intrat peste ea in locuinta si a agresat-o pana a spus unde tine banii. Purtatorul de cuvant…

- Politistii aradeni au demarat o ancheta dupa ce aproximativ 300.000 de euro ar fi fost furati dintr-un seif aflat in casa unei femei de 87 de ani, din localitatea Pancota. Victima a relatat ca o persoana mascata a intrat peste ea in locuinta si a agresat-o pana a spus unde tine banii.

- Banii au fost furați de catre un individ care a patruns in casa femeii in varsta de 87 de ani. Conform informațiilor pe care le deținem, trezita fața in fața cu hoțul, octogenara nu a opus rezistența. Barbatul ar fi forțat seiful in care se aflau banii, reușind sa plece cu aproximativ 300.000 de euro.

- "In urma activitatilor investigativ-operative desfasurate de catre politisti din cadrul IPJ Brasov-Serviciul de Investigatii Criminale, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, impreuna cu Biroul Investigatii Criminale Brasov, Politia municipiului Sacele,…

- Cristina Ich a sarbatorit implinirea unui an de cand este mama, dar și taierea moțului fiului sau. Pentru a celebra evenimentul, vedeta a organizat un eveniment restrans, care a fost insa, vizitat și de oamenii legii.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora pe tronsonul autostrazii A1 Sibiu - Holdea, traficul rutier se desfașoara in conditii meteo-rutiere de ploaie torențiala.Citește și: Unele zone din București, Giurgiu și Ilfov vor ramane temporar…

- Cadavrul unei batrane din Cimișlia, care a fost data disparuta pe 26 august, a fost depistat astazi de oamenii legii. In urma examinarii de catre medicul legist, semne de moarte violenta nu au fost gasite.